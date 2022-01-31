Как информирует «НБН» со ссылкой на видео Порошенко из-под здания ГБР, Петр Алексеевич в очередной раз намекнул всему миру, что Зеленский и Татаров осуществляют преступные действия.

Цитата из заявления Петра Порошенко:

«В этом шоу я однозначно не буду принимать участие. Никаких показания я давать не собираюсь. С моей стороны не будет ни малейшего сотрудничества, так как это только то и делает, что легитимизирует преступные действия Татарова и Зеленского. Такая моя позиция — принципиальная».

Стоит отметить, что буквально сегодня источник в Офисе президента Украины рассказал о том, что согласно последним закрытым данным, президент Владимир Зеленский обошел в антирейтинге Петра Порошенко, а его рейтинг стремительно упал до 18,6 процента.