Об этом сообщает «НБН».

Во вторник, 1 февраля открылась 7-я сессия Верховной Рады. На заседание Рады пришел и глава государства Владимир Зеленский – он выступил в парламенте.

После выступления Гаранта народные депутаты решили выразить благодарность союзникам Украины за военную помощь, которую они предоставили нашей стране. Депутаты всех политических сил, кроме «ОПЗЖ» выстроились возле трибуны парламента с флагами стран, которые предоставили Украине военную помощь.

Соответствующее фото опубликовал в социальной сети Facebook парламентский фотограф Ян Доброносов.

Фото — Фейсбук страница Яна Доброносова

На снимке можно увидеть, что депутаты держат в руках флаги США, Великобритании, Канады и других стран, которые дали добро на поставку оружия в Украину на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, ряд депутатов одели футболки с изображением фрагмента крымскотатарского национального флага. Они выступили в поддержку крымских татар, которые стали заложниками Кремля.

«Правильное начало новой сессии Верховной Рады. Парламент благодарит наших союзников за военную и дипломатическую помощь. Парламент напоминает миру о политических узниках Кремля», — пишет в социальной сети Facebook народная избранница от «ЕС» Ирина Геращенко.

Она добавила, что именно таким хочет видеть парламент украинское общество и мир – парламент, который занял общую позицию в принципиальных для государства вопросах.

Ранее стало известно, что Рада уходит на карантин из-за новых случаев заражения коронавирусом среди депутатов и сотрудников аппарата ВР.