Как пишет «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт McDonald’s Ukraine, американская компания предоставила четкое объяснение вышеописанным слухам, распространяемым с субботы в отечественном медиапространстве.

В частности, пресс-служба McDonald’s Ukraine сообщила — право интеллектуальной собственности является одним из наиболее ценных активов компании, потому их следует обновлять на регулярной основе. Речь идет о собственности на свои торговые марки по всему миру, даже в тех государствах, в которых компания отказалась от ведения бизнес-деятельности.

Таким образом, заявка на обновление регистрации торговых марок, поданная в российское ведомство, сделана лишь для того, чтобы обезопасить данный бренд, не позволив сторонним бизнес-структурам или лицам из РФ воспользоваться названием ресторана и наименованиями продукции в своих интересах.

В McDonald’s Ukraine подчеркнули — позиция компании остается четкой и неизменной: эта сеть одной из первых международных бизнесов осудила вторжение РФ в Украину, уйдя с российского рынка, объявив о продаже объектов в мае 2022 года, и теперь не намерена возобновлять ведения бизнеса в РФ.

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