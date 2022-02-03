Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Петра Порошенко.

Экс-президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко заявил, что оккупированный Донбасс сегодня для России, словно «чемодан без ручки». Политик отметил, что на оккупированных территориях продолжает падать уровень жизни, а вся промышленность – рушится.

«Это катастрофа для Путина», — заявил политик.

Кроме того, он отметил, что Россия продолжает незаконную раздачу своих паспортов жителям ОРДЛО. По его словам, Кремль уже раздал 800 тыс. паспортов РФ жителям Донбасса.

«С точки зрения международного права – это оккупация», — заявил экс-Гарант.

Кроме того, политик считает, что коллективный Запад должен усилить санкционное давление против РФ. Он призвал к этому западные страны во время интервью для одного из итальянских СМИ. Порошенко уверен, что дополнительные санкции болезненно ударят по экономике РФ и таким образом, сделают ее слабее.

«Запад в вопросах санкционного давления должен демонстрировать единство и не позволять Кремлю его раскалывать», — заявил политик.

Стоит отметить, что ранее США неоднократно предупреждали РФ о серьезных последствиях, в случае полномасштабного вторжения в Украине. Официальный Вашингтон готов пойти на серьезные санкции против РФ в случае новых военных операций против нашей страны.