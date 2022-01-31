Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на заявление президента США по заседанию Совбеза ООН.

США еще раз подтвердили, что намерены решительно и серьезно действовать в случае, если Россия пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. Американский лидер Джо Байден заявил, что если Россия решит отвернуться от дипломатии и примет решение атаковать Украину, то она понесет ответственность за свои действия и столкнется с «быстрыми и серьезными последствиями».

Кроме того, глава Белого дома заявил, что сегодня США готовятся ко всем возможным сценариям развития ситуации вокруг Украины на фоне нового военного вторжения РФ.

«Мир должен иметь четкое представление о тех, действиях, которыми угрожает РФ и быть готовым отреагировать на риски, которые данные действия представляют для нас всех», — заявил американский лидер.

Ранее ряд американских высокопоставленных политиков неоднократно заявляли, что Россия столкнется с серьезными и болезненными санкциями, если примет решение о новом вторжении в Украину. Также ранее президент Байден допустил санкции лично против президента РФ Путина в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее иностранные СМИ сообщили о росте напряженности между Байденом и Зеленским.