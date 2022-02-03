Об этом он пишет в своем Telegram-канале под названием «Березовый сок», передает «НБН».

Сегодня, 3 февраля во время официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев было подписано соглашение о Зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Борислав Береза считает, что данное соглашение в первую очередь выгодно для турецкой стороны. Экс-парламентарий считает, что украинские производители овощей и легкой промышленности не смогут выдержать конкуренции с турецкими производителями на украинском рынке. Тем более, как отметил Береза, турецкие производители еще и получили поддержку со стороны государства Украины.

«Турецкие производители в восторге. Украинские понимают, что не смогут конкурировать с более мощными турецкими производителями, которых еще и поддерживает государство», — пишет Береза.

К слову, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Турция активно поддерживает Украину.