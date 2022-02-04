Как информирует «НБН», в эфире украинского телевизионного канала «Украина 24» Арсен Аваков заявил, что даже после деэскалации ситуации в стране, в Украине будут продолжаться проблемы. Именно поэтому государству нужны досрочные выборы в Раду, а также президентские выборы.

Экс-министр МВД отметил, что он весьма надеется на то, что уже в ближайшее время вокруг Украины будет завершен военный кризис. Однако даже после этого, по его словам, от нашей страны никуда не денутся проблемы, такие как тяжелейшее состояние экономической сферы, а также энергетические сложности.

Цитата из заявления экс-министра:

«Государству грозит политический процесс. И он должен будет закончиться, как я считаю, не революцией или «майданом», а досрочными президентскими выборами. Как минимум, это было бы цивилизованно, это было бы правильно».

Кроме того, он подчеркнул, что разрешение кризисной ситуации через досрочные выборы в стране пойдет на пользу гаранту Конституции Зеленскому Владимиру Александровичу, так как ему, как никому другому, нужно понимать, что ответственность за Украину нужно разделить с реальной оппозицией и «вместе хоть как-то созидать», если он планирует оставаться в президентском кресле до конца каденции.

Кроме того, Арсен Борисович назвал дату, к которой, по его мнению, эскалация вокруг Украины должна будет завершиться.