Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.

Такое заявление сделала российская журналистка Ксения Собчак, выступая в программе «Право на владу» на украинском телеканале «1+1».

По ее словам, существующая нестабильность будет продолжаться, и она очень сожалеет, что политическая ситуация не меняется.

«Урегулировать ситуацию теперь будет сложно, поскольку очень много дров наломано, уже есть много жертв и с вашей, и с нашей стороны», — отметила Собчак.

Она также напомнила о семьях, которые оказались разделенными политикой, и выразила мнение, что все это будет не так просто простить.

Российская журналистка считает, что главными очагами напряженности еще долгое время будут оставаться Крым и Донбасс.

И если по Донбассу еще существуют варианты, то с Крымским полуостровом ситуация другая. Собчак считает, что ни Путин, ни кто-либо другой, ставший президентом после него, добровольно не вернет Крым Украине, потому что это будет означать для него политическую смерть.

Ранее мы сообщали о том, что войны точно не будет: астролог рассказала о поворотной дате в истории Украины.