О том, что на этот раз партизанами был разведан парк с военной техникой РФ, включая геолокацию склада ракетного оружия, принадлежащего 12 зенитному ракетному полку 31 дивизии ПВО армии Путина, пишет «НБН», ссылаясь на подробную информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале «АТЕШ».

Как стало известно, партизаны «АТЕШ» скрупулезно изучили график курсирования патрулей оккупантов, одновременно обнаружив слабые места в защите воинской части, а также места расстановки камер видеонаблюдения.

Отмечается, что данные склады боеприпасов, судя по всему, вскоре станут приоритетной целью для украинской армии, поскольку за неимением ракет, система ПВО «второй армии мира» попросту окажется недейственной.

Координаты вышеописанных вражеских объектов: 44.5171832/33.4875704.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» объясняли, почему ПВО оккупантов начала чаще сбивать свою авиацию над Крымом.