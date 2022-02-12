Об этом сообщает Зеленский в своем твиттере, передает “НБН”.

За сегодняшний день представители многих стран переговорили друг с другом. Тема их разговоров — возможное военное вторжение России на территорию Украины и ее прямая острая агрессия.

Макрон выражает личную вовлеченность в дела Украины, за которую президент Украины его поблагодарил.

Зеленский пишет: “Продолжили диалог с Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах “Нормандской четверки”. Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров.

Помимо этого, Джо Байден переговорил с Путиным. Перед этим Макрон тоже поговорил с ним.