Об этом сообщает Challenges, передает “НБН”.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проведение переговоров.

Разговор начался в 12:30 по французскому времени и предшествует следующему разговору Джо Байдена с президентом России, которой должен состояться сегодня вечером. Обе стороны во время звонка обсудили вопрос о смягчении давления на Украину. Как сообщает Елисейский дворец, президенты также обсудили пути продвижения к выполнению “Минских соглашений”.

Как известно, Франция солидарна с США насчет конфликта двух соседних стран, и в ее же интересах повлиять на развитие ситуации, так что это уже четвертые переговоры с Москвой за последнюю неделю.

7 февраля Путин и Макрон встретились лично, их встречу глава Франции назвал “Насыщенной и эмоциональной”. Сегодня же Макрон заявил Путину, что искренний и честный диалог “несовместим с эскалацией”.

Все страны ожидают больше подробностей их переговоров и выводов двух сторон.

Сегодня также состоялись переговоры главы МИДа России Сергея Лаврова и госссекретаря США Энтони Блинкена.

На фоне этого многие страны призывают своих граждан покинуть Украину, однако есть и те, кто все равно остается на территории страны.