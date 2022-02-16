Об этом сообщает «Анадолу», передает «НБН».

Руководитель Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что он намерен провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время беседы политик собирается предложить главе Кремля встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции. Трехсторонние переговоры могут состояться в Стамбуле или в столице Турции – Анкере.

Эрдоган подчеркнул, что руководитель Украины уже согласился на переговоры в данном формате. Встреча станет возможной, если российская сторона даст свое согласие.

Кроме того, политик отметил, что Турция поддерживает диалог и с Зеленским, и с Путиным. По его словам, Турция выступает за мирное разрешение кризиса – путем дипломатии.

Стоит отметить, что Эрдоган неоднократно предлагал свою помощь в качестве посредника в переговорах между Украиной и РФ. 3 февраля турецкий лидер побывал в Украине. Он провел переговоры с Владимиром Зеленским и напомнил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.

К слову, поступок Эрдогана в Украине возмутил российскую пропаганду.