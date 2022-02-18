Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook журналист-расследователь Михаил Ткач, передает «НБН».

Сегодня, 18 февраля богатейший бизнесмен Ринат Ахметов покинул пределы Украины. Как сообщил журналист Михаил Ткач, самолет миллиардера отправился в Швейцарию.

Представитель СМИ опубликовал скриншоты сервиса FlightRadar. На снимках изображен самолет влиятельного бизнесмена, который держит курс в Европу, а именно в Швейцарию.

Фото — Фейсбук-страница Михаила Ткача

К слову, буквально на днях бизнесмен побывал в Мариуполе. В прифронтовом городе он посетил металлургический комбинат, одну из школ и городской пирс.

Тем временем в пресс-службе предпринимателя подтвердили, что Ахметов улетел из Украины. К пресс-секретарю бизнесмена обратились журналисты «Радио Свободы». У Ахметова заявили, что он не планирует задерживаться в Швейцарии и 19 февраля отправится в Лондон. В Великобритании у миллиардера запланированы встречи.

Кроме того, в пресс-службе бизнесмена сказали, что он сразу же вернется в Украину «при первых признаках реальной угрозы».

«Чтобы быть с Украиной и ее гражданами», — заявили в пресс-службе миллиардера.

К слову, 13-14 февраля в СМИ начали появляться имена украинских бизнесменов и политиков, которые покинули Украину на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ. В списке среди них был и Ринат Ахметов. Богатейший бизнесмен покинул Украину еще 30 января. Однако вечером 15 февраля он вернулся в Украину, а на следующий день отправился в Мариуполь.

Ранее журналист Гордон рассказал, какую помощь ему предложил Ахметов.