Об этом Дмитрий Гордон заявил в студии «Украина-24», передает «НБН».

Накануне политические Telegram-каналы распространили информацию о том, что журналист Дмитрий Гордон вывез часть своей семьи в Вену. По информации СМИ, родные люди Гордона покинули Украину на самолете миллиардера Рината Ахметова.

Журналист не стал отрицать, что своего отца, детей и близких родственников своей супруги Алеси Бацман он вывез в Вену. При этом, он вместе с женой остались в Украине.

Представитель СМИ аргументировал свое решение. По его словам, последние 8 лет он практически в одиночку борется с пропагандой Кремля. Журналист заявил, что он является личным врагом путинского режима. Поэтому, по его словам, в первую очередь он опасается за своих близких людей.

«По ним может быть нанесен удар, если они будут в Киеве», — выразил свои опасения представитель СМИ.

Поэтому, по словам журналиста, было принято решение отправить самых близких людей за границу. Гордон заявил, что, таким образом, он сможет сосредоточиться на борьбе, в случае полномасштабного вторжения РФ, а не опасаться за своих близких.

Представитель СМИ также подтвердил информацию о том, что его семья покинула Украину на самолете Рината Ахметова. По словам Гордона, у него много друзей, которые могут предоставить такого рода помощь, но первым ему позвонил Ахметов.

«У меня достаточное количество друзей, у которых есть свои самолеты. И практически все они позвонили и предложили свою помощь. Первым позвонил Ринат Ахметов. Я с ним дружу, я его очень уважаю. Я принял от него эту помощь и очень благодарен», — заявил известный журналист.

Ранее Гордон рассказал, чем закончится для Украины выполнение Минских соглашений.