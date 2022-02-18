Как информирует «НБН», более подробно об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Легитимный».

Ресурс сообщает, что Офис президента Украины провел закрытый замер по антирейтингу в президентской гонке. По его результатам, как говорится в сообщении, действующий украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз увеличил собственный антирейтинг.

Дословно из сообщения ресурса:

«Сейчас 41 процент граждан Украины ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Зеленского на выборах президента. Специалисты поясняют это так: почти все избиратели с Юго-Востока разочаровались в Зеленском. Теперь Владимир Александрович, вызывает негатив почти у всех жителей этих регионов. Все понимают, что следующие выборы могут пройти под месседжем разочарования украинцев во всех политиках, а следовательно явка ожидается критически низкой».

Еще один важный опрос недавно провела группа КМИС, согласно результатам которого стало известно, как в настоящее время украинцы относятся к россиянам.