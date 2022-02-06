Информацию передает «НБН», ссылаясь на Vesti.ua.

В кругах, приближенных к мэру Киева, заговорили о возрождении партии «Удар», и что на очередные президентские выборы будут выдвигать не Виталия Кличко, а его брата – Владимира.

По словам многих экспертов, Виталий больше заинтересован оставаться в кресле мэра столицы и готовить свою партию для прохождения в Верховную Раду.

Ситуацию прокомментировал политолог Андрей Бодров, который напомнил о Вильнюсском саммите, куда поехал не Виталий, а Владимир.

«Его возможности достаточно высокие по текущему положению. Появилось много игроков, которые не были задействованы в политике и не запятнаны скандалами», — считает Бодров.

Также политолог отметил, что Владимир довольно известный человек на Западе, обладающий большими связями.

Он не исключает того, что в Европе, особенно в Германии, могут активно поддержать братьев Кличко, и в таком случае и Виталий, и Владимир будут вполне успешными проектами.

Следует напомнить, что ранее журналисты задавали мэру Киева вопрос о политическом будущем Владимира Кличко. Тогда Виталий ушел от ответа, заявив о манипуляциях на теме о выборах президента и, что до новых выборов еще далеко. Однако, по всему видно, игра продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что Кличко «не понял» военную помощь от Германии Украине.