Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от «КМИС».

В период с 5 по 13 февраля сотрудники «КМИС» проводили опрос среди украинцев относительно их отношения к РФ. Свежие результаты опроса показали, что 50% украинцев плохо относятся к стране-агрессору, а хорошо относятся к России – 34% опрошенных.

Социологи сравнили данные цифры с показателями за ноябрь 2021 года. Тогда проводился аналогичный опрос. Специалисты отметили, что за три месяца произошли некоторые изменения – вырос процент тех, кто плохо относится к России.

Данные изменения можно объяснить тем, что за последние несколько месяцев Россия нарастила свое военное присутствие возле украинской границы. А также тем, что, по данным западных разведок, существует высокий риск нового российского вторжения в Украину.

Также социологи отметили, что отношение украинцев к РФ резко ухудшилось после 2014 года. А пик негативного отношения к РФ припал на конец весны 2015 года. Тогда к РФ негативно относились 56% украинцев.

Ранее украинцы высказали свое отношение к Минским соглашениям.