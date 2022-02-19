Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

В пресс-центре ООС сообщают о появлении не менее 200 единиц боевой техники.

Россия специально создает условия для дальнейшей эскалации, грубо нарушая Минские договоренности.

Кроме того, в мониторинговая миссия ОБСЕ оказалась блокированной вооруженными формированиями России и фактически прекратила свою работу. Так, на блокпосте близ Петровского и Озеряновки российская сторона не пропустила патруль Миссии, направлявшийся на юг.

Также в сообщении пресс-центра ООС отмечается, что активизация военных действий может указывать на создание условий для провокаций со стороны так называемых «республик» и эскалации конфликта Россией.

Однако подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по сдерживанию возможной вооруженной агрессии РФ.

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