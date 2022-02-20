Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейская правда», глава внешнеполитического ведомства в воскресенье, 20 февраля, рассказал об этом, говоря о словах Зеленского по Будапештскому меморандуму, которые он озвучил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Прямая речь высокопоставленного чиновника:

«Украина нуждается в эффективных международных механизмах обеспечения безопасности нашей страны. Сейчас необходимо четко проверить, работает ли система безопасности, которая была создана посредством Будапештского меморандума. Или, может, она и вовсе не работает? Киев хочет искренне сделать это, руководствуясь благими намерениями».

По его словам, украинская стороны «обратится сейчас на выполнение распоряжения гаранта Конституции ко всем странам-подписантам Будапештского меморандума, чтобы провести консультации, выйдя из них с конкретными решениями относительно шагов, которые будут предприняты для обеспечения безопасности нашей страны».

При этом Дмитрий Кулеба добавил, что даже если российская сторона откажется от этого, то такой ход событий не должен являться основанием для того, чтобы не проводить такие встречи.

Насколько известно, вчера украинский лидер Владимир Александрович Зеленский на мероприятии по безопасности в Мюнхене поднял вопрос о Будапештском меморандуме.