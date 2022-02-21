Как информирует «НБН», в своем комментарии газете «Взгляд» эксперт отметил, что «выступление Зеленского похоже ему на заявление человека, которого запугали, хотя и понять президента Украины тоже можно».

Дословно из заявления Погребинского:

«Первое. Владимира Зеленского заставляют быть якобы авангардом борьбы, а также сдерживания России. Второе – никто его защищать не собирается».

Руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии добавил, что якобы такое заявление президента Украины является «безответственным и шантажом Запада».

Как отреагирует мир на попытку создать ядерное оружие в Украине

В это же время политолог, говоря о возможности создания Украинским государством ядерного вооружения, заявил:

«В случае, если бы Киев начал воссоздание ядерного оружия, то никто в мире не позволил бы это сделать. Да и материальных и технических возможностей, при этом, Украина не имеет в достаточном количестве, чтобы осуществить такой план. С теоретической точки зрения, конечно, это возможно. Однако для этого необходимо очень много денег, а сегодняшний Киев их просто не имеет. Вероятно, украинские власти думают, что они смогу получить финансирование от Запада, то я могу сказать, что такого никогда не произойдет».

В свою очередь известный украинский политик, руководитель ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко также прокомментировала «мюнхенское» заявление Зеленского, отметив, что несмотря на то, что она не является поклонницей политики действующего гаранта Конституции, высказалась в его поддержку.