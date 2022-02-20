Как информирует «НБН», свою точку зрения по выступлению гаранта Конституции Украины на Мюнхенской конференции по безопасности политик опубликовала на Facebook-странице.

Дословно из сообщения Тимошенко:

«О «мюнхенском» выступлении президента… Меня сложно назвать поклонницей Владимира Зеленского, но сейчас я бы хотела высказаться в его поддержку. И не только потому, что в сегодняшней речи президент наконец-то сказал ключевые вещи, на которых с самого начала войны настаиваю я и команда «Батьківщини»: и о необходимости требовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму; и о целесообразности основания новых финансовых отношений с нашими западными партнерами; и, наконец, о необходимости быть честными с миром и собственными гражданами».

Призыв Юлии Тимошенко по Украине: нужно объединиться

«Я сейчас сказала о том, что хочу высказаться в поддержку Зеленского, так как сегодня у нас нет другого выбора, как забыть старые образы, прекратить взаимопоборку и стать бок о бок ради спасения Украины. Объединиться внутри и сплотить вокруг себя всех людей доброй воли. Потому что Украина сегодня защищает не только свою независимость. Мы стоим на защите всего цивилизованного мира от вызовов, которых до сих пор история не знала. Это наш выбор, и это наша необходимость. В беде заводят настоящих друзей. В бурные времена закаляются сильнейшие нации. А темнее бывает перед рассветом. На нашей стороне верно. А значит, за нами и победа! Слава Украине! Слава каждому, кому сегодня небезразлична ее судьба! Каждому, кто прилагает усилия для помощи нам!».

Примечательно, что после «мюнхенского», весьма мощного выступления президента Украины Владимира Зеленского в Сети появилась информация о том, что якобы на Западе не очень довольны сказанным украинским лидером, в частности, его словами о Будапештском меморандуме.