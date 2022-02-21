Информацию передает «НБН», ссылаясь на 24tv.ua.

И он его активно применяет в последнее время против Украины. По мнению российского политолога и публициста Андрея Пионтковского, главе Кремля нужен повод для новой серьезной эскалации, и он не брезгует абсурдными обвинениями в адрес Украины, в частности о взрыве на химзаводе, якобы организованном украинскими диверсантами.

Как отметил политолог, все фейковые террористические акты, преподносятся, грубо и не убедительно.

«Военный рычаг уже идет в ход. Понятно, что Путин принял решение об очень серьезной эскалации», — считает Пионтковский.

По его словам, пока остается единственный вопрос, будет ли военная эскалация ограничена только рамками ОРДЛО, или Путин пойдет на полномасштабное вторжение.

Пионтковский об эскалации на Донбассе: видео

Остается надеяться, что страны Запада выполнят свои обещания, и их санкционный ответ на агрессивные действия России будет беспрецедентным и полномасштабным.

Для украинцев очень важно понимать, что они находится под надежной защитой Вооруженных сил Украины. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Нужно сохранять спокойствие, получать информацию из проверенных источников и верить в ВСУ.

Ранее мы сообщали о том, что Уровень угрозы продолжает оставаться высоким: Резников рассказал, чего можно ожидать от России (Видео).