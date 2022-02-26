Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Во многих больших городах продолжаются жестокие бои. Мелитополь также не стал исключением. Враг прорвав оборону зашел в город.

И здесь произошло неординарное событие – один из местных жителей не боясь вышел перед колонной техники российских оккупантов и, используя знатную русскую брань, объяснил им, что у украинцев свое государство, которое мы будем мощно отстаивать, и россиянам здесь не место.

«У вас своё государство, а у нас своё! У вас там что в РФ своих проблем нет? Все богатые уже стали как в Дубай?», — обратился житель Мелитополя к российским бойцам.

Те в ответ говорят, что их призвали на военные учения.

Соответствующее видео появилось в соцсети.

Следует добавить, что с начала полномасштабного вторжения на украинскую землю российские фашисты понесли небывалые до сих пор потери, которых они не несли за все годы своих военных преступлений.

Ранее мы сообщали о том, что В Киеве ликвидирована вражеская ДРГ, состоящая из российских оккупантов, переодетых в украинскую форму (Видео).