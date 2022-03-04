Об этом Давид Арахамия сказал на брифинге, передает «НБН».

Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится в городе Энергодар. Во время обстрелов российские военные попали в первый энергоблок.

Посольство США в Украине уже назвало действия российских оккупантов – военным преступлением.

Тем временем глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что крупнейшую атомную электростанцию обстреляли кадыровцы. Они также лишили жизни нескольких работников АЭС.

Арахамия отметил чрезвычайную опасность того, что на захваченных ядерных объектах управляют кадыровцы.

«Мы не можем знать, что в голове у этих чеченских боевиков. И даже Россия не может знать. Они могут шантажировать и ее», — предупреждает политик.

Арахамия считает, что российские оккупанты могут попытаться захватить еще одну украинскую атомную электростанцию – Южноукраинскую.

«Необходимо всем объединиться по поводу этого вопроса. Это прямая угроза международного терроризма на ядерных объектах», — сказал депутат.

Тем временем в Мелитополе жители города вышли на протесты против российских оккупантов.