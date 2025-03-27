Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, от гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прозвучало заявление — для восстановления полноценного функционирования Запорожской АЭС, потребуется не менее одного года.

Исходя из слов Гросси, чтобы постепенно запустить мощности данной станции, нужны месяцы, а для введения в работу всех шести энергоблоков, понадобится более года, вероятно, — «даже больше». В частности, старт эксплуатации всех реакторов является весьма непростым процессом, однако вполне возможным.

Впрочем, гендиректор МАГАТЭ добавил — якобы захватчики «профессионально управляют» ЗАЭС, хотя техническое обслуживание не отличается эффективностью на фоне войны, и лишь после прекращения боевых действий, возможна реализации более масштабные мероприятий, направленных на восстановление систем охлаждения, пострадавших вследствие подрыва Каховской ГЭС.

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