Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украинскую Правду».

Жители Мелитополя вышли протестовать против российских захватчиков. Жители города устраивают такую акцию уже четвертый день. Участниками акции стали несколько тысяч жителей Мелитополя. Сначала они собрались на центральной площади города. Здесь российские оккупанты организовали раздачу продуктов, чтобы создать нужную картинку для российских пропагандистских СМИ.

Жители Мелитополя в ответ стали напротив российских оккупантов с флагами Украины и плакатами, на которых написано: «Оккупанты, идите на**й». Также люди скандировали патриотические лозунги: «Слава Украине! Героям Слава!», «Мелитополь вставай».

Стоит отметить, что аналогичные акции проходят в других городах, которые захватили российские военные – Херсоне и Приморске.

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