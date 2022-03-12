По замыслу кафиров одной из основных задач военной операции был выход на административные границы Луганской области. Признание так называемой «ЛНР» в границах Луганской области и «ДНР» в границах Донбасса. Собственно, на этом настаивает РФ, выдвигая подобные ультиматумы как условия для прекращения военного противостояния.

Замечу, что в Луганской области зафиксирована передислокация тяжелой техники, личного состава и ствольной артиллерии врага вблизи контролируемого ВСУ города Северодонецк.

По оперативной информации непосредственно с места событий – я подчеркну, украинская агентурная сеть, несмотря на все усилия спецслужб так называемой «ЛНР» и российской ФСБ, продолжает активно действовать даже в глубоком подполье и дает важную информацию для украинских силовиков. Так вот, сейчас на территории оккупированного российскими войсками Первомайска происходит накопление тяжелой бронетехники.

В частности, техника рашистов сконцентрирована на территории индустриального техникума – бывшее ПТУ №31, ул. Потемкина, 39. Общежитие техникума используется в качестве казармы для личного состава 6-го полка 2-го армейского корпуса и соответственно штурмовых отрядов вооруженных сил РФ.

Кроме того, на территории Первомайска зафиксировано накопление тяжелой бронетехники, ствольной артиллерии калибром более 152 мм на территории шахтоуправления – ул. Переездная, 9.

Обращаю внимание руководства украинских спецслужб ВСУ на необходимость реализации этой оперативной информации путем нанесения превентивных ударов в местах накопления тяжелой бронетехники и ствольной артиллерии врага. Речь идет о том, что территория оккупированного Первомайска используется как логистическая база для дальнейшего передвижения в сторону контролируемых ВСУ Северодонецка, Лисичанская и Рубежного.

Напомним, что до начала полномасштабной войны аналитический отдел ГИ «Правое дело» сообщал о том, что основной задачей так называемого 2-го армейского корпуса и соответственно ВС РФ является захват стратегического промышленного треугольника Луганской области. А именно: «Северодонецк – Лисичанск – Рубежное».

Сейчас вокруг этих городов идут самые ожесточенные бои.

Стоит отметить, что на 9 марта вооруженными силами РФ нанесено несколько огневых поражений по жилым кварталам Северодонецка в три волны. Причем стреляли в промежуток с 2 до 4 часов ночи. То есть в момент наиболее массового скопления гражданского населения в местах постоянного жительства. Тем самым русские кафиры подвергали смертельной опасности моих краян.

По предварительной информации, в результате обстрела российской артиллерией и авиацией погибли 10 гражданских лиц.

Кроме того, обращаю внимание правоохранительных органов и спецслужб на то, что на территории поселка Калиновое, вблизи Первомайска в Луганской области, происходит накопление подразделений 2-го армейского корпуса. И соответственно зафиксирована разгрузка боекомплекта в здании бывшего совхоза с красноречивым названием «Россия».

Подобные факты свидетельствуют о том, что формируется ударная группировка. Целью которой, вероятно, будет штурм украинских позиций вблизи города Попасная и выход на Северодонецкое направление.

Держим порох сухим. Доверяем проверенной информации для защиты спокойствия и безопасности украинского народа.

Слава Украине!