Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Арахамии в эфире национального телемарафона, политик высказался о том, что личная встреча между российским и украинским лидерами может произойти уже в ближайшее время.

Согласно словам руководителя украинской делегации, встреча президентов может состояться на территории Турции. Пока до конца не ясно, произойдет это в Анкаре, или Стамбуле.

Дословно из заявления Давида Арахамии:

«Мы к этому готовимся. Это главное. Российская сторона повторила наш тезис, что драфт документов почти составлен, чтобы можно было начать непосредственную консультацию между главами двух государств».

Кроме того, политик добавил, что в настоящее время перед украинской стороной стоит задача как можно быстрее проработать финальную стадию не самого документа, а вопросов, которые Украина уже давно озвучила. А также нужно готовить встречу президентов.

Ранее, первого апреля, турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться на территории Стамбула.