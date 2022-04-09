Об этом он пишет на своей странице в Facebook, информирует «НБН».

Путин – жалкий плагиатор Жириновского. Прекрасно помню предвыборные плакаты ЛДПР 1993 года: «Жириновский: Я подниму Россию с колен!». Ничего не напоминает?

Жириновский первым понял, что играя на чувстве национального унижения и стремлении к имперскому реваншу, можно покорить Россию. Именно благодаря этому, ЛДПР заняла первое место на тогда ещё демократических выборах в ГосДуму. Путин просто скопировал мелодию дудочки крысолова, которую впервые сыграл Жириновский, и миллионы зомбированных телеслушателей пошли за ним к пропасти.

Все нарративы путинской пропаганды были озвучены Жириновским ещё в самом начале 90-х: ненависть и параноидальный страх перед Западом, ксенофобия и шовинизм, «сколенвставание» и бред «державовеличия», советско-имперский реваншизм и экспансионизм, травля либералов и «национал-предателей». Даже подчёркнуто брутальный, сексистский стиль у них во многом совпадал