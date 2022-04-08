Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

Сегодня, 8 апреля Россия простилась с лидером «ЛДПР», скандальным политиком, который не скрывал своей ненависти к Украине Владимиром Жириновским. Прислужник путинского режима, согласно официальным данным, скончался 6 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом.

Отпевал скандального депутата Госдумы лично глава РПЦ Кирилл.

Церемонию прощания с ярым украинофобом посетил и диктатор РФ Владимир Путин. Для этого охране главы Кремля пришлось принять беспрецедентные меры безопасности. Ради кремлевского диктатора из залы пришлось выгнать всех, не было даже заметно родственников Жириновского. В зале присутствовала личная охрана Путина и оператор, который и снимал на камеру, как президент РФ прощается со своим соратником.

Путин на похоронах Жириновского. Фото — bbc.com

СМИ, конечно же, обратили внимание на беспрецедентные меры безопасности для Путина. Наверняка, это объясняется страхом Путина чем-то заболеть или же страхом быть ликвидированным. В последнее время диктатор РФ ограничил круг своего общения, до этого сменил охрану, поваров и прислугу и по данным ряда источников, большинство времени он проводит в защищенном бункере.

К слову, Песков нарвался на критику россиян за признание неудачи в войне с Украиной.