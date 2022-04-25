Об этом он рассказал в интервью «Украинской Правде», передает «НБН».

Вражеские ДРГ готовили покушения на жизни трех народных депутатов Украины. Рассказал об этом спикер парламента Руслан Стефанчук. Политик не стал разглашать имена парламентариев и какие-либо детали, вероятно исходя из соображений безопасности.

«Назвать имена или детализировать не могу. Но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых нардепов готовились покушения ДРГ и тому подобное. У меня есть информация по трем народным избранникам», — поведал политик.

По словам спикера ВР, депутатам, жизнь, которых была в опасности, была предоставлена охрана.

К слову, в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский заявил, что он является целью номер один для РФ.

Ранее супруга президента, первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как она отреагировала на планы диктатора РФ Путина убить ее семью.