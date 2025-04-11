Как пишет «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное председателем ВРУ Русланом Стефанчуком на YouTube-канале «Укринформа», из-за уменьшения численности населения нашей страны, вскоре, безусловно, снова будет поднят «болезненный» вопрос, касающийся сокращения нынешнего количества нардепов (сейчас в Раде заседают 450 законодателей).

Исходя из лаконичных слов Стефанчука, он глубоко убежден — тематика сокращения количества парламентариев, несомненно, в краткосрочной перспективе встанет в украинском социуме.

Председатель ВРУ подчеркнул, количество в 450 нардепов было оправдано, когда в стране проживало 52 млн украинцев, точку зрения которых следовало представлять и продвигать всесторонне.

Однако, на текущий момент, в том числе, вследствие вторжения РФ, вызвавшего миграцию населения в безопасные государства, в Украине осталось гораздо меньше людей, и вопрос представительства всех слоев общества требуется пересмотреть.

Стефанчук резюмировал:

…Цифра в 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов.

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