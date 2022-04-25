Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель немецкому изданию Die Welt, сообщает «НБН«.

Остановка импорта нефти и газа или карательный тариф были бы важны, чтобы оказывать давление на Путина и посадить его за стол переговоров. Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу

— сказал Боррель изданию.

Боррель отметил, что эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС, который состоится в конце мая, и что он не ожидает никакого решения по этому поводу раньше.

Финального предложения по эмбарго на нефть и газ пока нет

– сказал он.

Все страны ЕС работают над тем, чтобы сократить свою зависимость от российской нефти и газа, сказал Боррель, добавив, что он верит, что блок в конечном счете сможет снизить эту зависимость.

В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия болезненно почувствует, что доходы от нефтегазового бизнеса уходят

— добавил он.

Некоторые страны ЕС решительно выступают против запрета на импорт. Германия и Австрия, получающие большую часть своего природного газа из России, решительно выступили против прекращения поставок нефти и газа до тех пор, пока не найдут достаточные альтернативные источники поставок.

Венгрия, в свою очередь, категорически исключила запрет на импорт газа и нефти.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ЕС и США рассматривают три варианта ограничений для российской нефти