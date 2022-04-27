Об этом Андрей Пионтковский рассказал в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что США ясно дали понять России, что их не испугает ядерный шантаж.

По словам Пионтковского, главный военный США, глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли озвучил предупреждение российскому Генштабу.

«Генерал Милли, самый главный военный у них (в США, — ред.) позвонил либо Герасимову или кто там у них заменяет Герасимова в данный момент и очень внятно ему сказал, что передайте своему боссу, что мы не капитулируем, что мы подготовили такие же тактические атомные боеголовки малой мощности. Мы ответим вам не менее болезненным для вас тактическим ядерным ударом», — поведал Пионтковский.

Кроме того, политолог добавил, что в американской прессе появилась утечка информации о том, что США подготовили меленькие, но с громадной проникающей силой боеголовки, которые могут проникать в любой бункер.

«Они разработали боеголовку небольшой мощности, но с громадной проникающей силой, способной достигать любой бункер», — сказал он.

Это, по словам Пионтковского, предупреждение для Путина, чтобы тот больше не вспоминал о ядерном оружии.

Ранее Пионтковский назвал дату военного провала РФ в Украине.