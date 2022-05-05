Об этом сообщает «НБН».

Сегодня, 5 мая СБУ сообщила о том, что в Испании был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий. Он, как известно, подозревается в государственной измене.

Известно, что правоохранительные органы Испании задержали пророссийского блогера 4 мая.

«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — идется на сайте СБУ.

В Испании суд отпустил Шария под подписку о невыезде.

Комментируя данную новость журналист, политический обозреватель Тарас Березовец, сказал, что Шарий может заявить, что у него есть российский паспорт потребовать выдать его в Россию. Однако, по мнению Березовца, работающий на Кремль Шарий России уже не нужен.

«В России его ничего хорошо не ждет. Живым он своим кураторам не нужен. Им проще его ликвидировать. И то, что сейчас его отпустили, он, конечно, может попытаться сбежать из Испании или же ему могут помочь сбежать на тот свет российские кураторы», — сказал журналист на своем YouTube-канале.

Березовец заявил, что Шарий, подозреваемый в госизмене, должен предстать перед украинским судом.

«Он может дать четкие указания на фамилии, адреса, явки, пароли своих российских кураторов, в том числе, тих, кто работает на территории ЕС. Исключительно, с этой точки зрения, я говорю, что жизнь этого предателя находится в опасности, но знания, которыми он обладает настолько ценны, что, безусловно, нужно сделать все, чтобы он дожил в здравии и сохранности до суда в Украине», — сказал Березовец.

К слову, в Украине запретили партию «ОПЗЖ» и партию Шария.