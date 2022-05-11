Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Украина-24».

Андрей Пионтковский считает, что российский диктатор Владимир Путин дал заднюю после своих угроз применить ядерное оружие. По словам аналитика, Путин испугался, что от этого же оружия он погибнет сам.

Политолог заявил, что США четко дали понять, что если тот отдаст приказ применить тактическое ядерное оружие, то ответ будет мгновенным.

«Ему позвонили по военной линии американский генерал Милли, обычно он разговаривает с Герасимовым, но его нет уже давно, с кем-то, кто выполняет его функцию. Объяснил, что в случае использования тактического ядерного оружия будет нанесен ответный удар, который нанесет сокрушительные последствия. И было подчеркнуто, что лично Путину. Запад уточнил свою концепцию ядерного сдерживания», — поведал Пионтковский.

По словам аналитика, Путина не сдерживает от нажатия красной кнопки тот факт, что от ответного ядерного удара погибнут миллионы россиян. Однако его сдерживает то, что ответным ударом будет убит он сам.

«Надо ему объяснить, что он лично будет убит. Вот этим языком разговаривает Запад с Путиным. И этот язык и превратил его в жалкого сморчка под пледиком (так политолог оценил вид Путина на параде в Москве,- ред.)», — заявил политолог.

Ранее Пионтковский проанализировал речь Путина на параде 9 мая.