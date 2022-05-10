Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Вчера, 9 мая в Москве состоялся военный парад ко дню победы. Российский диктатор Владимир Путин традиционно выступил с речью. Прогнозы многих экспертов не сбылись – глава Кремля не объявил всеобщую мобилизацию и не угрожал миру ядерной войной.

Как отметил проживающий в США политолог и публицист Андрей Пионтковский, речь хозяина Кремля похожа на сплошное оправдание.

«90% его речи – это был его краткий конспект последнего слова на трибунале над главными военными преступниками. Бесконечное оправдание: «мы были вынуждены», «нас спровоцировали», «мы не могли иначе»», — сказал политолог.

Эксперт отметил, что накануне 9 мая в сеть «слили» текст выступления Путина на параде 9 мая. Версия, которую «слили» более агрессивная, чем то, что сказал диктатор РФ.

«Думаю, что это был один из вариантов», — сказал политолог.

Пионтковский считает, что россияне хотели услышать от Путина что-то другое.

«Какой-то анализ итогов, что будет делать дальше… Вместо этого сплошное оправдание», — добавил публицист.

По словам Пионтковского, не нужно быть психологом, чтобы понять, что Путин испытывает страх. Ведь вторжение в Украину пошло не по плану – ВСУ дают мощный отпор российским захватчикам.

«Он был напуган. Путин уже не знает чего пугаться: поражения, или военного трибуна, или военного переворота», — считает политолог.

Ранее Пионтковский высказался о смене власти в РФ после смерти Путина.