Об этом он рассказал в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин отметил, что его прогноз о том, что российский диктатор Путин не станет объявлять 9 мая общую мобилизацию, подтвердился.

«Если раньше было рано, то когда уже наступит момент поздно. Почему? Потому, что мобилизация сама по себе ничего не решает… Значительная часть российской техники, она на театре военных действий уничтожена, это больше 1 тыс. танков, сотни самолетов. Нужны военные специалисты. Мобилизация должна решать главный вопрос – нужно призывать тех, кто умеет управлять военной техникой, были саперами, проходили срочную службу. А что толку призывать людей, которые ничего кроме ручки или мишки компьютера не держали», — заявил Фейгин.

Юрист считает, что российские военкоматы сейчас не в состоянии развернуть общую мобилизацию мужского населения.

«Нет, не могут. Я уже документы видел, где они говорят: «нет, мы не в состоянии это сделать»», — сказал он.

При этом Фейгин добавил, что вероятность все-таки существует.

«Вероятность еще существует, что они пойдут, ринуться на такое безумие. Потому, что мы видели одно безумие, было 24 февраля», — сказал Фейгин.

Юрист добавил, что в РФ угрозами, шантажом, деньгами пополняют армию.

«Предлагают либо в тюрьму, либо в армию, воевать против Украины. И некоторые, которые обременены кредитами и тяжестью возможной уголовной ответственности – они двигаются в сторону Украины. В основ этим спецслужбы занимаются», — сказал Фейгин.

Ранее Фейгин рассказал о том, что оккупанты существенно изменили свой план.