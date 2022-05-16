В эфире «24 канала» Фейгин сделал прогноз о войне в Украине. По его словам, россияне сократили свои цели в нашей стране и сегодня оккупанты уже не думают о захвате больших городов, информирует «НБН».

Правозащитник отмечает, что Москва уже изменила план, который согласовала с главой государства Владимиром Путиным. Сейчас российские войска готовы выдвигаться к административным границам Донецкой и Луганской областей, если их наступление удастся. Также страна-агрессор готова оставить за собой часть Херсонской области.

По мнению Фейгина, не стоит ожидать от российской армии попыток захвата Киева, Запорожья, Одессы и других областных центров, поскольку у путинских войск не хватает сил и возможностей для наступления на большие города. Оппозиционер добавил, что оккупанты имеют ресурсы лишь для того, чтобы какое-то время оборонять занятые территории.

Напомним, что экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин ранее заявил, что наступление путинских войск на Донбассе захлебывается. Также террорист подтвердил полный разгром российских захватчиков возле Донецка, о котором командование армии РФ не решается доложить в Москву.