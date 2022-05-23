Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Белого дома, об этом заявил советник администрации Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.Официальный Вашингтон выразил уверенность в том, что Российская Федерация не сможет помешать Соединенным Штатам Америки предоставлять военную помощь для Украинского государства.

Дословно из заявления Салливана:

«Мы имеем диверсифицированную и устойчивую цепь поставки оружия в Украинское государство. Именно поэтому, если россиянам и удастся поразить какой-то военный груз на украинской территории, если смотреть со стратегической точки зрения, это не сможет остановить военную помощь, которую мы оказываем Киеву».

Салливан сделал такое заявление, отвечая на вопрос о словах оборонного ведомства России относительно того, что войска РФ якобы уничтожили крупную партию западного оружия.

В это же время советник Белого дома добавил, что он не располагает подобной информацией, а также он не проводил никаких консультаций по этому поводу с украинской стороной.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что украинские военные успешно испытали отечественный беспилотник.