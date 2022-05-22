Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, беспилотник отечественного производства успешно привел артиллерию на военную технику вражеских сил.

В сообщении отмечается:

«В 45-й ОАБР был результативно испытан украинский БПЛА SPECTATOR! Для беспилотников всегда есть работа в подразделении на передовой. Космическая разведка показала данные – есть достойная цель, объект врага, работаем! Мы придержали на ранее утро следующего дня все «вкусное». В очередной раз сделали вылет, а потом при поддержке пушки 2С7 осторожно и четко отработали. Весьма горячий запах украинского «Пиона», а именно так называется эта пушка – последнее, что почувствовали оккупационные силы».

Кроме того в сообщении отмечается, что украинский БПЛА помог уничтожить топливозаправщик, а также несколько единиц легкой бронированной техники.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что войска РФ нанесли ракетный удар по Житомирской области.