Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, об этом Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RT Arabic.

Дословно из заявления Лаврова:

«Мероприятие призвало нанести Российской Федерации поражение на поле боевых действий. Но для этого националистов из Украины нужно накачивать вооружениями, продолжать войну. В том числе, речь идет о вооружениях, которые могут доставать до России. Именно таких вооружений публично требует Владимир Зеленский».

Он также добавил, что в Кремле уже предупреждали о возможных последствиях подобного рода решений.

Цитата из заявления Лаврова:

«Мы делали западу самое серьезное предостережение. Ведь, по сути, они уже ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, а также мозгами неонацистов из Украины. Однако это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации конфликта. Я очень надеюсь, что на Западе здоровые умы еще остались и понимают это».

Ранее стало известно, что Лукашенко прокомментировал возможность войны на территории его страны.