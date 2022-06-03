Как информирует «НБН», в эфире телевизионного марафона руководитель украинской переговорной группы с российской стороной Давид Арахамия заявил, что если Украинское государство и инициирует новый раунд переговоров с Россией, то это произойдет только тогда, когда Киев будет иметь усиленную переговорную позицию.

Дословно из заявления Давида Арахамии:

«Необходимо продолжать переговорный процесс. Но это нужно делать тогда, когда у нас будет усилена переговорная позиция. А, прежде всего, в настоящее время она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам обещают постоянно наши партнеры из других стран, в итоге поступит к нам и его объем будет весьма достаточным. ВСУ уже готовы применять его на поле боя. Именно тогда, на мой взгляд, мы можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый переговорный процесс».

При этом Арахамия добавил, что в настоящее время пауза в переговорном процессе «весьма обоснованна», так как продолжаются «жестокие боевые действия» на Донбассе. Примечательно, что по словам политика, Вооруженные силы Украины в настоящее время деоккупируют множество сел. Однако и российская сторона также оккупирует новые территории Украинского государства.

Он добавил:

«И в то время, как мы делаем один шаг вперед и два назад, я не предусматривают никаких новых раундов переговорного процесса».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия сейчас начала мобилизовать все свои силы. А делается это с целью того, чтобы сорвать европейское движение Украины.