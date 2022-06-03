Как информирует «НБН», об этом говорится в видеообращении президента Украины.

Гарант Конституции Украины подчеркнул, что в настоящее время весьма важно то, что через несколько недель мы ожидаем ответа Евросоюза на вопрос относительно статуса кандидата для Украинского государства. Согласно словам лидера нашей страны, мы очень этого ожидаем.

«Я весьма благодарен всем, кто высказался в поддержку нашей страны, в поддержку кандидатства. В том числе людям, которые митинговали, чтобы поддержать нашу страну, украинский народ. Сейчас важно понимать, что Российская Федерация начала мобилизовать все силы, которые она имеет, чтобы сорвать европейское движение нашей страны. И каждый инструмент, особенно публичные призывы, а также дискуссии, должен быть задействован по максимуму».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько защитников страны были награждены с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.