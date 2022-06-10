Об этом Иван Яковина заявил в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

Журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина отметил, что главные проанандисты Кремля Ольга Скабеева и Владимир Соловьев «приуныли». Журналист объясняет это тем, что армия РФ терпит поражение в войне против Украины.

«Приуныли они немножко. Видно, что у них не получается, так как они хотели. У них раньше была такая задорная пионерская риторика, а сейчас что-то не то. Скабеева даже сказала, что это не «спецоперация», а самая настоящая Третья мировая война. Они теперь говорят, что воюют не с Украиной, а с самим блоком НАТО», — сказал Яковина.

Журналист отметил, что у россиян нет ни одной большой победы. По словам Яковины, это их сильно бесит.

«У них такая проблема – нет победы большой. Им очень хочется одержать хотя бы одну большую победу. Они пытались такой победой представить захват 2 тыс. «азовцев» в Мариуполе в плен. Но эта тема не зажглась, так как они захватывали Мариуполь три месяца, а рассчитывали быстро. И нет ни одной большой победы, и это их сильно бесит», — сказал Яковина.

Кроме того, Яковина добавил, что пропагандистов Кремля бесит то, что у РФ нет ни одной героической истории.

«У них нет ни одной истории героической. У Украины есть оборона Мариуполя, потопление крейсера «Москва» и много чего. А у них ничего нет. Из-за этого им тяжело», — сказал журналист.

Ранее Яковина рассказал, как Путин запугал Шольца.