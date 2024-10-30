Глава словацкого правительства в интервью рупору путинского режима Ольге Скабеевой, которое вышло в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», раскритиковал государства-члены ЕС за поддержку Украины в войне против РФ, информирует «НБН».

Фицо заявил пропагандистке, что военная помощь, которую Евросоюз предоставляет Киеву, в частности Германия и Франция, якобы только продлевает боевые действия.

Премьер-министр пожаловался, что союзники, которые «поддерживали войну с самого начала», теперь не хотят признавать свою ошибку. По словам политика, в апреле 2022 года был шанс положить конец боевым действиям, однако «кто-то пришел и сказал», чтобы украинские власти не подписывали соглашение с РФ.

Кроме того, представитель Братиславы считает, что страны ЕС помогают Украине, якобы чтобы Киев не надоедал им этим, ведь они «не хотят иметь ничего общего с этой войной».

Также в интервью псевдожурналистке Фицо заявил, что он намерен приехать в столицу России на 9 мая, отметив, что это будет честью для него.