Об этом он рассказал в эфире «Украина-24», передает «НБН».

По словам Яковины, для российского диктатора Путина важно подорвать единство Запада.

Также, по словам журналиста, Путин запугивает немецкого канцлера Олафа Шольца, пытаясь добиться прекращения поставок оружия в Украину.

«Германия опасается, что Россия будет разбита, будет разбита, в том числе, и немецким оружием. Думаю, Путин там эффективно «ездит по мозгам» Шольцу, который реально очень осторожный человек. Путин говорит: «если мы найдем один немецкий танк или что-нибудь немецкое, то нанесем удар, разорвем, подорвем, уничтожим и т.д. Мы вам этого не простим». Думаю, Путин их очень серьезно запугивает. Требует, чтобы они не поставляли никакого оружия», — сказал Яковина.

Журналист отметил, что Путин хочет поссорить Украину со странами Запада.

«Для него важно, чтобы Украина ругалась со странами Запада, чтобы она была недовольна ими, чтобы они были недовольны Украиной. Он, конечно, будет изо всех сил помогать этим процессам разобщениям внутри западного сообщества», — заявил журналист.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, какая опасность ждет Украину летом.