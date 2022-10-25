Ссылаясь на инсайдерскую информацию, The Mirror сообщило о том, что в выходные российский лидер прошел медицинский осмотр, «НБН».

Окружение Путина переживает о том, что худоба и постоянный кашель диктатора становятся заметными, в связи с чем элиты РФ сочтут это за признаки стремительно худшающегося здоровья президента.

Источники рассказали журналистам, что главе России диагностировали онкологическое заболевание, из-за чего в течение нескольких последних месяцев он убавил в весе на 8 килограммов.

Ко всему прочему Путин страдает от постоянной тошноты и отсутствия аппетита из-за специфической диеты, и приема лекарственных препаратов. Ухудшает настроение российского лидера и провалы оккупантов в Украине.

Издание рассказало, что президент РФ поскандалил, прибегнув к крикам и ненормативной лексике, на онлайн-встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и военным руководством. Отключив министра от участия в конференции, у диктатора случился приступ сильного кашля. Путину пришлось прервать встречу, чтобы получить помощь медиков.

Ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский высказался о проблемах со здоровьем у Путина. Врач озвучил свое мнение относительно смертельного заболевания у президента РФ и назвал предположительный диагноз.