Британское издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором проанализировало последствия смерти Кадырова для путинского режима в Чечне, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, состояние ставленника Кремля открывает большие проблемы политической системы страны-агрессора и последствия решений, принятые российским диктатором еще в 2000-х. Регион долгое время был «щепкой в глазу» Москвы, и ей удалось подчинить чеченцев за счет подкупов новой местной элиты и жестких репрессий.

СМИ отмечает, что Кадыров хотел построить в Чеченской Республике свою династию, однако его старший 18-летний сын Ахмат не может руководить регионом. Для Кремля главным кандидатом на эту должность является командир «Ахмата» Апты Алаудинов, с которым Москва может вести бизнес.

При этом есть приближенные к Кадырову, которые могут считать, что они имеют большие претензии на должность главы Чечни, в частности, двоюродный брат ставленника Кремля, представитель республики в Госдуме РФ Адам Делимханов.

Издание отмечает, что после войны в Чечне вооруженные лагеря-конкуренты присягнули на верность соратнику Путина, однако не доверяли друг другу. В случае его смерти попытки установить нового лидера в регионе обернутся расколом элиты, что рискует перейти в вооруженное противостояние.

Напомним, в Европарламенте призвали не признавать кремлевского диктатора легитимным президентом РФ.