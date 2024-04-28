О том, почему правительство Германии на данном этапе категорически отрицает возможность изъятия замороженных активов страны-агрессора и последующего перенаправление этих средств на восстановление и военную помощь Украине, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Wall Street Journal.

Как стало известно источникам американского издания, Берлин настаивает на нескольких пунктах, и один из них — указанные средства должны сохраняться неприкосновенными, чтобы эти деньги потом можно было применить в качестве «рычага давления» на Москву, в период проведения потенциальных переговоров, касающихся не только завершения войны, но и полного возвращения захваченных территорий Украины.

Еще одним фактором, объясняющим отказ ФРГ от взимания российских активов, является стремление обезопасить немецкие компании, продолжающие работать на территории государства-террориста, от ответной «симметричной» конфискации.

Третья причина — вероятность формирования правового прецедента, и, соответственно, возросший риск провоцирования новых исков в адрес Германии за преступления времен Второй мировой войны.

Ранее мы писали о том, как Шольц отвечал, изменилась ли позиция Германии в вопросе передачи Taurus Украине.